Kürekler Tokyo için çekilecek

19 Mayıs 2020 Salı, 11:18

Milli kürekçi Onat Kazaklı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2021'e ertelenen Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil etmeyi hedefliyor.

Onat Kazaklı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını nedeniyle yaşanan izolasyon sürecinin kürek branşını da olumsuz etkilediğini vurguladı.

Antrenmanları normal süreçte suda yaptıklarına işaret eden Onat, "Karantina süreci, suda antrenman yapma imkanı bulamadığımız için bizi oldukça kötü etkiledi. Ama evimde ergometre ve ağırlık aletleriyle çalışmalarıma elimden geldiğince devam ediyorum." dedi.

Milli kürekçi, pandemi sürecinin performanslarına etkisini ilişkin "Performansımızı tabii ki etkiledi. Normal süreçte olduğu kadar verimli çalışamadık ama performansımız çok fazla da düşmedi. Çok bir şey kaybetmediğimizi düşünüyorum. Toparlanman, eski halime gelmem 3 hafta-1 ay gibi bir süre alır." değerlendirmesinde bulundu.

İzolasyon döneminde ailesiyle vakit geçirme fırsatı bulduğunu anlatan 27 yaşındaki sporcu, boş zamanlarında ayrıca film, dizi izlediğini dile getirdi.

"Karantina süreci bittiğinde ilk ne yapmak istiyorsun? sorusuna ise Onat, "Açıkçası dışarı çıkıp rahat rahat gezmeyi, sahilde yürüyüş yapmayı özledim. Herhalde şöyle bir sahile çıkıp uzun bir yürüyüş yaparım." yanıtını verdi.

Onat, suyu da çok özlediğinin altını çizerek, "Çünkü spora başladığım günden beri yaklaşık 15-16 senedir hiç bu kadar sudan, su antrenmanlarından ayrı kalmamıştım. O yüzden suyu oldukça özledim. Suyun sabah dinginliğinde kürek çekmeyi özledim." diye konuştu.

Milli kürekçi Onat Kazaklı, Tokyo Olimpiyatları'nın salgın nedeniyle bir yıl ertelenmesi ve hedeflerine ilişkin ise şu ifadeleri kullandı:

"Olimpiyatların ertelenmesi ilk başta bizi tabii ki çok üzdü ve demoralize olduk. Çünkü tüm planlarımızı, hazırlıklarımızı bu seneki kota yarışına göre yapmıştık. Ertelendiğini ilk duyduğumuzda şok olduk. Ama o şoku atlattıktan sonra da şunun farkına vardım; olimpiyatlara hazırlanmak, kotayı alabilmek için şimdi önümde bir senem daha var. Bu bir seneyi daha iyi antrenman yaparak geçirip kotayı almayı düşünüyorum. Bu yıl Avrupa Şampiyonası eğer bir terslik omazsa ekim ayında yapılacak. Öncelikli hedefim orada finale çıkmak, ondan sonra da tabii ki amacım olimpiyatlara kota almak."