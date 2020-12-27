Küresel Futbol Ödülleri sahiplerini buldu: Cristiano Ronaldo'ya bir ödül daha
İtalya'nın Juventus takımında oynayan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, 21. yüzyılın en iyi futbolcusu ödülüne layık görüldü.
Aralarında eski futbolcu ve teknik direktörlerin de olduğu 23 kişilik jüri ile dünya çapında taraftar oylarıyla belirlenen 2020 Küresel Futbol Ödülleri, Dubai'de gerçekleştirilen törende sahiplerini buldu.
Juventus'un Portekizli yıldızı Ronaldo, Lionel Messi, Muhammed Salah ve Ronaldinho'yu geçerek "yüzyılın futbolcusu" ödülünü kazandı.
Organizasyonda, İspanya'nın Real Madrid kulübü, "yüzyılın takımı", Manchester City'nin İspanyol çalıştırıcısı Pep Guardiola "yüzyılın teknik direktörü" ödülüne layık görüldü.
"Yılın takımı" ödülü Bayern Münih'e verilirken, Alman ekibinin golcüsü Robert Lewandowski "yılın futbolcusu", antrenörü Hans-Dieter Flick ise "yılın teknik direktörü" seçildi.
Törende, eski İspanyol kaleci Iker Casillas ve Barcelonalı futbolcu Gerard Pique'ye "kariyer ödülü" takdim edildi.
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