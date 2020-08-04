Küresel Sendikal Birlik, iflasların büyük bir dalgaya neden olacağına dikkat çekti

04 Ağustos 2020 Salı, 06:00

Aralarında Türkiye’den Tez-Koop-İş Sendikası’nın da bulunduğu sendikaların üyesi olduğu Küresel Sendikal Birlik (UNI), Avrupa’da toptan ve perakende sektöründe iflasların arttığına dikkat çekerek “Bu sadece bir başlangıç” uyarısında bulundu. UNI, iflasların büyük bir dalgalanmaya neden olabileceğini vurgulayarak önlem alınmasını talep etti.

3.6 MİLYON İŞLETME

UNI Avrupa Ticaret, Avrupa Komisyonu’na yazdığı mektupta, perakende sektörü hakkında uyarılarda bulundu. Mektupta, salgının 2. Dünya Savaşı’ndan beri en büyük ekonomik daralmaya neden olabileceğine dikkat çekildi. Sürecin perakende sektörü başta olmak üzere tüm sektörleri vurduğuna işaret edilen mektupta, krizin salgından önce de mücadele eden zayıf şirketleri daha sert vuracağından korkulduğuna işaret edildi.

Mektupta şu ifadeler yer aldı: “Avrupa’da sektördeki iflasların giderek arttığını fark ettik ve bu sadece bir başlangıç. Bu konsolidasyon, birleşme, satın alma ve iflaslar büyük bir dalgaya neden olabilir. Tekellerden kaçınmak ve adil rekabeti sağlamak için geleneksel perakende ve çevrimiçi (online) perakende arasındaki ilişkinin dengelenmesi gerekmektedir.” UNI Avrupa Ticaret Birimi, Avrupa’da toptan ve perakende ticaret sektöründe örgütlü yaklaşık 60’tan fazla sendikayı temsil ediyor.

Perakende sektörü AB ekonomisi için anahtar bir öneme sahip ve Avrupa’da yaklaşık 3.6 milyon işletme bu sektörde aktif olarak hizmet veriyor. Yaratılan katma değer vergisinin yaklaşık yüzde 4.5’i ve AB düzeyindeki işlerin de yüzde 9’unu bu sektör yaratıyor.

MİGROS SÖZLEŞMESİ ÖRNEK OLDU

Tez-Koop-İş Sendikası Başkanı Haydar Özdemiroğlu, salgın döneminde Migros ile imzadıkları sözleşmenin tüm dünyaya örnek gösterildiğini vurguladı. Özdemiroğlu, “UNI bu sözleşmeyi ILO’ya da bildirdi. Tüm dünyada toplusözleşme düzeni darbe yerken ‘Bunun istisnaları da var’ denildi.

COVİD-19 İŞ KAZASI OLARAK TANINMALI

Küresel Sendikal Birlik (UNI) Avrupa Ticaret’in Avrupa Komisyonu’na yazdığı mektupta, perakende sektörünün kurtarılması için daha geniş bir ekonomik paket önerisinin ortaya konulması talep edildi. Mektupta, KOBİ’lere destek verilmesi, işsizlik veya işten uzaklaştırmadan etkilenen işçiler ve serbest çalışanlar için mali ve gelir desteği sağlayan yasal çerçevenin oluşturulması talep edildi. Covid-19’un iş kazası veya meslek hastalığı olarak tanınması istendi.

Tez-Koop-İş Sendikası, Türkiye’de sektörde yaşananlar hakkında üyesi olduğu UNI’yı bilgilendiriyor. Tez-Koop-İş Sendikası Başkanı Haydar Özdemiroğlu, bu şekilde sektördeki bazı markaların kötü çalışma koşullarını görünür kıldıklarını dile getirdi. Özdemiroğlu, Türkiye’de salgın döneminde perakende sektöründe daha çok satış yapıldığına, buna karşın daha az personelle daha çok iş yaptırıldığına dikkat çekti.