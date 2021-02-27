Küresel türbülans ve Albayrak etkisi
İktisatçı Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu, eski Hazine Bakanı Albayrak’ın yeniden hükümette yer alacağı söylentileriyle piyasalarda çalkantı oluştuğunu hatırlatarak “Bu sadece isminin zikredilmesiyle değil, 2019-2020’da uygulanan ekonomi politikalarına Cumhurbaşkanı’nın sahip çıkmasıyla da ilgiliydi” diye konuştu.
Buna ABD Başkanı Biden’ın 1.9 trilyon dolarlık harcama paketini hayata geçireceğiyle ilgili haberlerin ilave olduğunu anlatan Kozanoğlu, şöyle devam etti:
“Önde gelen bazı uzmanların bunun enflasyonist etki yaratacağı yorumları ve en son ABD’de işsizliğin düşük çıkması tahvilde çalkantıya neden oldu. 10 yıllık tahvil getirileri 1.5’in üzerine çıktı. Bu dünyada faizlerin yükseleceği algısı oluşturdu ve satış başladı. Faizlerin yükselmesi, göreceli olarak Türkiye benzeri ülkelerdeki yüksek faizi daha az çekici hale getirir.” Türkiye’nin kırılganlıklarının devam ettiğini belirten Kozanoğlu, “Dünyadaki küçük sarsıntının Türkiye’ye çok daha şiddetli yansıdığını geçmişte gördük, bugün de benzeri oldu” dedi.
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