Kurt Cobain'in ölümünden 5 ay önce çaldığı gitarı satıldı
Cobain'in MTV Unplugged konserinde çaldığı gitar açık artırmada satıldı.
Nirvana'nın solisti Kurt Cobain'in New York'ta verdiği MTV Unplugged programı konserinde çaldığı gitar açık artırmada 6 milyon dolara satıldı.
The Guardian'da yer alan habere göre, Kurt Cobain'in ölümünden 5 ay önce gerçekleşen MTV Unplugged konserinde çaldığı 1959 Martin D-18E gitar açık artırmaya çıktı. Gitar, 6 milyon 10 bin dolara Avustralyalı iş insanı Peter Freedman tarafından satın alındı.
Gitarın satıldığı Juliens Açık Artırma şu ana kadar 5 satış dünya rekoru kırdı. Bunlar arasında en pahalı gitar, en pahalı hatıra eşyası gibi ürünler yer alıyordu.
Gitarı satın alan Freedman, Cobain'in çaldığı gitarı sanat galerilerinde sergilemek istiyor.
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