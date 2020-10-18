Kurtalan Ekspres grubunun bateristi Sefa Ulaştır hayatını kaybetti

18 Ekim 2020 Pazar, 18:18

Kurtalan Ekspres grubunun bateristi Sefa Ulaştır’dan acı haber geldi. Usta baterist Sefa Ulaştır, hayatını kaybetti.

Haberi Twitter’dan duyuran Kurtalan Ekspres grubu, “Bagetlerin efendisi yaşam denilen uykudan uyandı. Mekânın cennet olsun büyük yürekli yol arkadaşımız. Can dostumuz. Seni çok özleyeceğiz” notunu düştü.