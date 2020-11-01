Kurtarma ekipleri destan yazıyor, onlarca yurttaş enkaz altından çıkarıldı

01 Kasım 2020 Pazar, 05:30

Ege Denizi’nde merkez üssü İzmir’in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6.9 büyüklüğündeki depremde 17 bina yıkıldı. Arama kurtarma çalışmalarının ikinci gününde 9 binada ekiplerin gece gündüz kurtarma çalışmaları devam ediyor. AFAD 1’i boğularak olmak üzere 37 yurttaşın hayatını kaybettiğini 885 kişinin yaralandığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastane servislerinde 243 kişinin tedavi gördüğünü, yoğun bakımda 8 kişinin olduğunu ve 3 kişinin durumunun ağır olduğunu söyledi. Altında bir kafe bulunan 7 katlı, 21 daireli Doğanlar Apartmanı’nın enkazının altında kaç kişinin olduğu bilinmiyor.

Apartmandan 12’si sağ olmak üzere 13 kişi çıkarıldı. Zamana karşı kurtarma çalışmalarını sürdüren ekipler, depremden 16 saat sonra 3. katta 3 çocuğu ile birlikte enkaz altında kalan Ege Üniversitesi Emel Akın Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Seher Dereli Perinçek ile irtibat kurmayı başardı.

10 yaşındaki ikizler Ezel ve Elzem, 7 yaşındaki Umut için, son derece hassas ve zorlu bir kurtarma çalışmasına başladı. 7 saat süren titiz çalışmaların ardından depremden tam 23 saat sonra anne ve 3 çocuk enkazdan çıkarıldı. Ancak, küçük oğlu Umut tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Aynı apartmanda bulunan Elif isimli çocuğu ise kurtarma çalışmaları devam ediyor. Enkaz altında 3 çocuğuyla birlikte kalan Seher Perinçek’in sesini duyan eşi Oğuz Perinçek ve babası Bekir Dereli bir yandan mutluluk, diğer yandan ise hüzün yaşadı. Birbirlerine sarılan aile bireyleri duygu dolu anlar yaşadı.

3 MUCİZE BİRDEN

Okan’ın kurtarıldığı dakikalarda Yılmaz Erbek Apartmanı’nın enkazında kalan Hülya Özmet’ten de sevindiren haber geldi. Ekipler Özmet’i 17 saat sonra yaralı olarak çıkardı.

Enkazdan yürüyerek çıkan Özmet, alkışlar arasında ambulansa bindirildi. Aynı apartmandan Gülçin Aykut Soydan isimli yurttaş yaklaşık 16 saat, 53 yaşındaki Fadime Tolu da yaklaşık 15 saat sonra yaralı kurtarıldı. Tolu’nun ambulansa götürüldüğü sırada oğlunun seslenerek “Annem dayan, buradayım” demesi dikkat çekti.

26 SAAT SONRA ÇIKARILDI

4 bloklu Barış Sitesi’nde kısmen çökme yaşanan 2 blokta çalışmalar sürüyor. Arama kurtarma çalışmalarına katılan Bursa Yıldırım Belediyesi ekipleri, 14 saat sonra enkazdan 62 yaşındaki Emine Eren’i yaralı olarak çıkarmayı başardı. Depremden 17 saat sonra aynı sitede bulunan binanın enkazı altından Nurcan Tosun yaralı olarak kurtarıldı.

İlk iki katı çöken Yılmaz Erbek Apartmanı’nın zemin katında yer alan markette mahsur kalan 62 yaşındaki Halim Sarı yaklaşık 26 saat sonra molozların arasından kurtarıldı.

BUSE, 9 SAAT SONRA...

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, önceki akşam Sakarya Caddesi’nde bulunan ve deprem sırasında çöken 8 katlı binanın enkazının üzerine çıkarak enkaz altında kalan Buse Hasyılmaz ile telefonla konuştu. Bakan Pakdemirli, Hasyılmaz’a kendisine ulaşmak için arama kurtarma köpeklerinin kullanılacağını ve sakin olması gerektiğini, yerinin büyük ölçüde belirlendiğini söyledi.

Hasyılmaz’ın “Kedi sesi çıkarayım mı?” demesi üzerine Pakdemirli, “Evet Buse, kedi sesi çıkar, moralini böyle yüksek tut” dedi. Ekipler Buse Hasyılmaz’a 9.5 saat sonra ulaştı. Buse Hasyılmaz, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Pakdemirli, gündüz saatlerinde Buse Hasyılmaz’ı hastanede ziyaret etti. Nişanlı olduğu öğrenilen Hasyılmaz, Bakan Pakdemirli’yi düğününe davet etti. Pakdemirli’nin enkaz üzerinde konuşması sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirildi.a