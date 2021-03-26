Kurtlar Vadisi oyuncusu Luran Ahmeti koronavirüse yenildi
Kuzey Makedonya'nın ünlü sinema ve tiyatro oyuncularından Luran Ahmeti, yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi.
Bir süredir başkent Üsküp'teki Devlet Hastanesinde tedavi gören Arnavut asıllı 46 yaşındaki Luran Ahmeti'nin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Üsküp’teki Arnavut Tiyatrosu’nun oyuncularından biri olan ve önemli yerli projelerde yer alan Ahmeti, Kurtlar Vadisi, Elveda Rumeli, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Acı Kiraz, Mutlu Ol Yeter ve Limonata gibi birçok Türk yapımında da rol almıştı.
Ahmeti'nin ölüm haberini TBMM Başkanı Mustafa Şentop da Twitter hesabından paylaştı.
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