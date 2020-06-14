Kurtulmuş Twitter'ı siyasallaşmakla eleştirdi
AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Twitter'ın Aktrol hesapları kapatmasına ilişkin Twitter'ın tamamıyla siyasallaştığını söyledi.
AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Twitter'ın Türkiye'deki bazı hesapları kapatmasına ilişkin "Bu siyasi bir meseledir. Twitter tamamıyla siyasallaşmıştır. Türkiye'deki bazı hesaplara karşı ya da Çin ve Rusya'daki bazı hesaplara karşı son derece ön yargılı bir siyasi tavır içerisindedir" dedi.
A Haber'de yayımlanan Memleket Meselesi programına konuk olan Kurtulmuş, Twitter'ın bir siyaset mecrası olmadığını, kuruluş gayesinin sosyal ağlar üzerinden insanlara hizmet sunmak olduğunu söyledi. Herhangi bir hesabın hangi fikirleri gündeme getireceğine karar vermenin Twitter'ın vazifesi olmadığını söyleyen Kurtulmuş, "Twitter bir siyasi parti de değildir. Yani 'Benim görüşlerime uygun değil ya da karşı görüşte olan insanların görüşlerine yer vermiyorum' demesi dünyanın hiçbir yerinde ticari kaygılarla bağdaştırılabilir bir mesele değildir" ifadesini kullandı.
NEDEN KAPATMIŞTI
Twitter, Türkiye'den 7 bin 340 hesabı manipülasyonu engelleme politikalarını ihlal ettikleri gerekçesiyle kapattığını ve bu hesapların AKP'nin gençlik faaliyetleri ile bağlantılı olduğunu duyurmuştu.
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