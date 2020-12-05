Kurulduktan 20 gün sonra ihale alan Sunay Lojistik HSY ile aynı adreste: Gaziantep’te ailece ihale saadeti!
AKP’li Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’den kurulduktan 20 gün sonra okullarda dağıtılacak temizlik malzemesi ihalesi alan Sunay Lojistik adlı şirketin adresi ile il genelinde kamu ve kuruluşlarından ihale alan HSY Gıda şirket adresinin aynı olduğu ortaya çıktı. İki şirketin ortakları ise evli. HSY Gıda İnşaat şirketi de kamu kurumlarından bedeli toplamda 18 milyon lirayı bulan ihaleler aldı.
CHP’li meclis üyeleri Uğur Kalkan ve Yılmaz Kireç, “HSY Gıda kamu kurum ve kuruluşlarının gözdesi olmuş” dedi.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 27 Ağustos’ta doğal afet ve salgın hastalıklar gibi durumlarda kullanılan 21B maddesini dayanak yaparak, “Okullarda dağıtılacak temizlik malzemesi mal alımı işi” ihalesini açmıştı. İhaleyi 836 bin 250 TL bedelle Sunay Lojistik Hijyen şirketi kazanmıştı. Ticaret Sicil Gazetesi kayıtlarına göre söz konusu şirketin 7 Ağustos’ta kurulduğu anlaşılmıştı. Sunay Lojistik şirketi ile HSY Gıda İnşaat şirketinin adreslerinin aynı olduğu ortaya çıktı. Kayıtlara göre Sunay Lojistik’in ortağı Aysun Yalçın ile HSY Gıda’nın ortağı Abdulhak Yalçın evli. HSY şirketinin 2011-2020 arasında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Şahinbey ve Şehitkamil belediyelerinin de aralarında bulunduğu kamu kurumlarından ihaleler aldığı görülüyor.
‘BU FİRMANIN SIRRI NEDİR’
Gaziantep Şahinbey Belediyesi’nin CHP’li meclis üyesi Uğur Kalkan ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin CHP’li meclis üyesi Yılmaz Kireç, ihale kayıtlarına göre HSY Gıda şirketinin kurulduğundan beri Gaziantep’te 45 ihale aldığını anlattı. Meclis üyeleri Kalkan ve Kireç, şu değerlendirmeyi yaptı: “Bu ihalelerin toplamı da 18.7 milyon lira yapıyor. Söz konusu firma Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nden 11 ihale alıyor. Toplamı 9.2 milyon lira. Hava meydanından 1 ihale 320 bin TL, Sosyal Yardımlaşma’dan 8 ihale 1.123 milyon, Şahinbey Belediyesi’nden 24 ihale 7.7 milyon, Şehitkamil Belediyesi’nden 1 ihale 295 bin TL. HSY Gıda resmen kamu kurum ve kuruluşlarının gözdesi olmuş. Hava meydanında girdiği ihalede 6 katılan olmasına rağmen tek geçerli teklif, bu firmanın. Şahinbey Belediyesi’nden aldığı ihalelerin 6 tanesi de pazarlık usulü ile verilmiş. Bu firmanın bu kadar başarılı olmasının sırrı nedir?”
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