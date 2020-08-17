Kurum: Millet bahçeleri toplanma alanları olacak

17 Ağustos 2020 Pazartesi, 12:41

Kurum, 1999 yılında yaşanan acıların Türkiye'de afet yönetimi ve koordinasyonu konusunda bir dönüm noktası olduğunu belirterek, Afet Başkanlığı'nın bu tür durumlarda koordinasyonun eş güdümlü bir şekilde yürütülmesi amacıyla koordinasyonun tek çatı altında yapılmasını sağladığını ifade etti.

Kurum, AFAD'ın, lojistik merkezleriyle hem yurt içinde hem de yurt dışında tüm afetlere ve krizlere en hızlı ve etkin şekilde müdahaleyi gerçekleştirdiğini, yaşanan tüm felaketlerde ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşarak sorumluluğunu başarılı bir şekilde yürüttüğünü kaydederek şöyle konuştu:

“Sene başında yaşadığımız Elazığ ve Malatya depremlerinde, medeniyetimizin dayanışma ve yardımlaşma kültürünün en güzel örneğini tüm Türkiye'ye ve dünyaya gösterdik. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, tüm bakanlıklarımız, İçişleri Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığımız, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız, AFAD'ımız, sivil toplum kuruluşlarımız, Kızılayımız, UMKE'miz tüm milletimizle beraber Elazığ ve Malatya'da seferber olduk”

"ŞU AN DEVAM EDEN 224 TANE PROJEMİZ VAR"

Kurum, depreme hazırlık noktasında çok önemsedikleri bir başka projenin millet bahçeleri projeleri olduğunu dile getirerek, "81 ilde 81 milyon metrekare hedefiyle yola çıktık. 23'ünün açılışını Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle gerçekleştirdik. Şu an devam eden 224 tane projemiz var. Millet bahçelerimizin her biri aynı zamanda birer toplanma alanıdır. İstanbulumuzun her ilçesinde en az bir tane millet bahçesi projemiz var. Olası depremlerde millet bahçelerimizde afete ilişkin alt yapıyı da hazırlamaya gayret gösteriyoruz. İstanbul'da 15 milyon 200 bin metrekarelik alanda millet bahçelerimiz, yaşanacak olası bir depremde İstanbulumuz için de toplanma vazifesi görecektir" dedi.



