Kuşadası Belediyesi’nın yaşama geçirdiği Adabahçe projesine ilgi büyük

30 Haziran 2020 Salı, 02:00

Kuşadası Belediyesi tarafından yerel tarımsal üretimi geliştirmek amacıyla “Toprağa Sarıl, Üretime Katıl” sloganıyla yaşama geçirilen “Adabahçe” isimli proje kapsamında 6 bin 500 yerli fide ve binlerce yerli tohumu toprakla buluşturuldu. Adabahçe’den elde edilecek mahsul, Adamarket Ekspres aracı ile uygun fiyata vatandaşlara ulaştırılacak.

Pandemi sürecinde aldığı önlemler ve sunduğu hizmetler ile dikkat çeken ve Türkiye’nin en başarılı 4. ilçesi seçilen Kuşadası Belediyesi, yerel tarımsal üretiminin desteklenmesi ve vatandaşların sağlıklı gıda ürünlerine aracısız ulaşmasını sağlamak amacıyla “Adabahçe” isimli bir projeyi yaşama geçirdi. Proje kapsamında ilk aşamada Değirmendere Mahallesi’nde bulunan 21 dönümlük belediye arazisini üretime açarak 4 dönümüne yerli patlıcan, domates ve biber fidesi diken Kuşadası Belediyesi, son olarak arazinin 3 dönümüne daha dikim yaptı.

BİNLERCE YERLİ TOHUM

Araziye ikinci etapta yerli salatalık, acur, dolmalık biber, acı-tatlı kıl biber, salkım domates, kavun, karpuz ve kabak fidesi dikildi. Toplam 6 bin 500 adet fide dikimi yapılan araziye ayrıca börülce, acur, karpuz, dilimli kavun, mısır ve balkabağı tohumları da ekildi. Adabahçe’den elde edilecek ürünlerin, özel olarak tasarlanan ve şu anda yerel üreticilerden ve kooperatiflerden temin edilen ürünleri mahalle mahalle dolaşarak halka ulaştıran AdaMarket Ekspres aracı ile vatandaşlara uygun fiyata satışı yapılacak.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, yerel ve yerli tarımsal üretimin önemine dikkat çekerek “Pandemi süreci bizlere bir kez daha en önemli konunun sağlıklı gıda üretimi ve temini olduğunu gösterdi. Kentimiz Kuşadası, turizm için olduğu kadar konumu, iklimi ve bereketli toprakları ile tarımsal üretim için de adeta bir cennet. Sahip olduğumuz bu potansiyelimizi kullanarak kendi kendine yeten bir kent olma yolunda çok önemli bir adım atarak Adabahçe projemizi hayata geçirdik. Bahçemizi günden güne büyütecek ve ürün çeşitliliğimizi artıracağız. Adabahçe projesi ile üreticinin artık malını satamama gibi bir sıkıntısı kalmayacak. Biz doğal yollardan yetiştirilen ürünü tarladan alıp mümkün olan en ucuz şekilde sofraya kadar ulaştıracağız. İlerleyen günlerde AdaMarket Ekspres araçlarımızın sayısını da artıracağız” dedi.