Kuşadası kültür ve sanatın amiral gemisi olacak

05 Eylül 2020 Cumartesi, 16:11

Kuşadası’nın en önemli değerlerinden olan Altın Güvercin’i 23’üncü kez kanatlandırmanın gururu ve coşkusunu yaşadıklarını belirten Başkan Ömer Günel, “Yarışmayı bu yıl ne yazık ki pandemi koşullarında ve pandemiye rağmen düzenleme kararı aldık. Çünkü Altın Güvercin coşkusunun ve heyecanının kesintiye uğramasını istemedik. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de koronavirüs vakalarının son günlerde artış eğiliminde olması toplum sağlığımızı korumak adına bizleri ne yazık ki sıkı önlemler almak durumunda bıraktı. Bu nedenle etkinliklerde bazı kısıtlamalar oldu. Yarışma ve final gecesi sosyal mesafe kuralı doğrultusunda 800 kişilik bir izleyici kitlesi ile sınırlandırdık. Final gecemiz saat 21.00’den itibaren televizyondan canlı olarak yayınlanacak”dedi. Başkan Ömer Günel, Türkiye’nin pop müzik alanında ilk ve tek beste yarışması olan Altın Güvercin’in düzenlenmesi katkı sunan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, sponsorlara ve Kuşadası halkı adına teşekkür etti.



BAŞARIYA ADIM ADIM İLERLEYECEĞİZ



Kuşadası’nın uzun yıllar boyunca Türk turizminin amiral gemisi olduğunu ifade eden Başkan Ömer Günel “Hedefimiz kentimiz Kuşadası’nı yeniden turizmin amiral gemisi haline getirirken kültür ve sanatın da amiral gemisi haline getirmektir. Düzenleyecek olduğumuz nitelikli ulusal ve uluslararası organizasyonlarla bunu başarma yolunda adım adım ilerleyeceğiz. Ekim ayı içerisinde 1. Neopolis Taş Heykel Sempozyumu’nu düzenleyeceğiz. Eğer pandemi sürecini yaşamasaydık Sokak Müzisyenleri Şenliği ile kentimize büyük bir renk ve canlılık katacak. Önümüzdeki günlerde yeni ve güzel sürprizler ile yeniden buluşacağız” dedi.



FERHAT GÖÇER COŞKUSU

Basın toplantısının ardından İbramaki Sanat Galerisi’nde “Dünden Bugüne Altın Güvercin” isimli fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı. Beste Yarışması’nın heyecanı ünlü yorumcu Ferhat Göçer’in birbirinden güzel şarkılarıyla renk kattığı açılış kokteyli ile sürdü. Omega Arena Ramada Resort Hotel’de düzenlenen kokteylde konuşan Ferhat Göçer, 2000 yılında düzenlenen Altın Güvercin Beste Yarışması’na katılarak ikinci olduğunu ve 20 yıl aranın ardından aynı sahnede olmanın heyecanını yeniden yaşadığını söyledi.

