Kuşadası'nda 25 dönümlük alanda kurulan kamp alanı sezona hazırlanıyor
Kuşadası Belediyesi’nin kentte alternatif turizmi geliştirmek amacıyla Aydın Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içerisinde yapılan "Ada Camping" isimli kamp ve karavan alanındaki çalışmalar aralıksız sürüyor. İçerisinde sosyal etkinlik alanları, restoran, kafe ve marketin de bulunacağı kamp alanı yaz sezonuna hazırlanıyor.
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel tarafından Kuşadası’nı Covid-19 salgını sonrası ortaya çıkan "yeni turizm" anlayışının merkezi haline getirmek için başlatılan çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda Aydın Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içerisinde Davutlar Mahallesi Sevgi Plajı’ndaki 25 dönümlük alanda yapımı süren "Ada Camping" isimli kamp ve karavan alanı yaz sezonuna hazırlanıyor.
Dolgu ve tesviye çalışması yapılan kamp ve karavan merkezinde, Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi’ne bağlı ekiplerce bir yandan da elektrik ve internet altyapısı kuruluyor. Kamp alanı tamamlandığında, 90 standart çadır, 15 glamping çadır ve 24 karavanı aynı anda ağırlayacak. İçerisinde market, duş kabinleri, sosyal donatı ile çocuk oyun alanı, yemek pişirme ünitesi ve otoparkın da bulunacağı Ada Camping, Kuşadası’nda, doğayla iç içe tatil yapmak isteyen yerli ve yabancı turistler için yeni cazibe merkezi haline gelecek.
“AMACIMIZ TURİZM ÇEŞİTLİLİĞİNİ ARTIRMAK”
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, pandemi ile birlikte kamp ve karavan turizminin tüm dünyada giderek ilgi gören bir tatil türü olduğunu belirterek, “Kuşadası sahip olduğu eşsiz denizi ve doğasıyla turistlere birçok alternatif sunma kapasitesine sahip bir kent. Bizim amacımız, alternatif turizm çeşitliliğini artırmak ve kentimizi yeni turizmin merkezi haline getirmek” diye konuştu.
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