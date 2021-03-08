Kuşadası'nın endemik bitkisi ‘tülüşah' koruma altında
Kuşadası Belediyesi, halk arasında 'Aydın Gaşağı' olarak da bilinen endemik bitki ‘tülüşah’ için kurtarma çalışması yürüttü. Çalışmada 17 kök tülüşah, ekipler tarafından dikkatli bir şekilde topraktan sökülüp deneme parseline taşındı.
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde belediye ekipleri ile çevreciler, yok olma riski taşıdığı için koruma altında olan endemik bitki türü için seferber oldu.
Bir inşaat alanında bulunan 17 kök tülüşah, Ekosistemi Koruma ve Doğa Severler Derneği (EKODOSD) üyeleri ile Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü görevlileri tarafından Yaylaköy Mahallesi'ndeki deneme parseline taşındı.
Kuşadası'nda yetişen 10 endemik bitki türü içerisinde tülüşahın tehlike kategorisi, merkezi İsviçre'nin Gland kentinde bulunan Doğa ve Doğal Kaynakların Korunması için Uluslararası Birlik (IUCN) örgütü tarafından “çok tehlikede (CR)” olarak belirlenmişti.
Tarım ve Orman Bakanlığı da tülüşahı, Türkiye yaban hayatında nesli yok olma tehlikesi altında olan türlerin korunması kapsamında Tür Koruma Eylem Planı'na dahil etmişti.
Tülüşahın koparılmasının veya koruma amacı dışında sökülerek başka bir yere taşınmasının cezası ise geçen yıl 73 bin 747 TL olarak belirlenmişti.
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