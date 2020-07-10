Kuşadası'nda bir kişi, havladı diye köpeği bıçakladı!

10 Temmuz 2020 Cuma, 12:07

Olay, dün saat 14.00 sıralarında, Kadınlardenizi Mahallesi'nde meydana geldi. İlçede büfe işleten Volkan A., iddiaya göre, evinin önünde havlayan köpeğe, kendisini rahatsız ettiği bahanesiyle bıçakla saldırdı . Sol bacağından yaralanıp, sokak ortasında inleyen köpeği görenler, yanına koştu.

İhbarla bölgeye sevk edilen polis ekipleri, çevredekilerin ilk müdahaleyi yaptığı yaralı köpeği tedavisi için veterinere götürdü. Volkan A. ise gözaltına alınırken, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.



