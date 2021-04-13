Kuşadası'nda dayanışma büyüyor

13 Nisan 2021 Salı, 15:59

Aydın'da Kuşadası Belediyesi, ihtiyaç sahibi 4 bin aileye gıda yardımı yapmak için çalışmalarını tamamladı. Hayırsever vatandaşlar tarafından yapılan bağışların yanı sıra Kuşadası Belediyesi tarafından temin edilen gıda kolileri belediye ekipleri tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine ulaştırılacak.

“KİMSENİN MAĞDUR OLMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ”

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, pandemi tedbirleri nedeniyle geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da toplu iftar yemekleri düzenlenemeyeceğini belirterek bu nedenle gıda kolisi dağıtımına ağırlık verdiklerini ifade etti. Ramazan ayının yardımlaşma ve dayanışma ayı olduğuna dikkat çeken Başkan Ömer Günel, “Kuşadası Belediyesi olarak ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizi Ramazan ayında da yalnız bırakmayacağız. Gerek belediyemizin olanakları, gerekse de hayırsever vatandaşlarımızın desteği ile hazırladığımız gıda kolilerini ev ev, sokak sokak dolaşarak ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize ulaştıracağız. Kuşadası’nda yaşayan hiç kimsenin mağdur olmasına, kendisini yalnız ve çaresiz hissetmesine izin vermeyeceğiz. Birlik ve beraberlik duygularımızı güçlendirmesi temennisi ile sağlıklı bir Ramazan ayı diliyorum” dedi.