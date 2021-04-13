Kuşadası'nda dayanışma büyüyor
Kuşadası Belediyesi, 4 bin aileye gıda yardımı yapmak için hazırlıklarını tamamladı. Hazırlanan gıda kolileri ramazan ayı boyunca vatandaşların evlerine ulaştırılacak.
Aydın'da Kuşadası Belediyesi, ihtiyaç sahibi 4 bin aileye gıda yardımı yapmak için çalışmalarını tamamladı. Hayırsever vatandaşlar tarafından yapılan bağışların yanı sıra Kuşadası Belediyesi tarafından temin edilen gıda kolileri belediye ekipleri tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine ulaştırılacak.
“KİMSENİN MAĞDUR OLMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ”
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, pandemi tedbirleri nedeniyle geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da toplu iftar yemekleri düzenlenemeyeceğini belirterek bu nedenle gıda kolisi dağıtımına ağırlık verdiklerini ifade etti. Ramazan ayının yardımlaşma ve dayanışma ayı olduğuna dikkat çeken Başkan Ömer Günel, “Kuşadası Belediyesi olarak ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizi Ramazan ayında da yalnız bırakmayacağız. Gerek belediyemizin olanakları, gerekse de hayırsever vatandaşlarımızın desteği ile hazırladığımız gıda kolilerini ev ev, sokak sokak dolaşarak ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize ulaştıracağız. Kuşadası’nda yaşayan hiç kimsenin mağdur olmasına, kendisini yalnız ve çaresiz hissetmesine izin vermeyeceğiz. Birlik ve beraberlik duygularımızı güçlendirmesi temennisi ile sağlıklı bir Ramazan ayı diliyorum” dedi.
Video Haberler
- Üşüyen köpeğin üzerine montunu örttü
- Canlı yayında dekolte sansürü! Üst düğmeyi ilikledi
- Beyoğlu'nda kan donduran görüntüler
- Vicdansızlığın görüntüsü!
- Rus savaş gemisinde dikkat çeken görüntü
- Metrobüste genç kadına taciz iddiası! Şüpheliye tokat
- Kısıtlamada yakalandı, polisten kaçış yok dedi
- Akıntıda sürüklenen yavru yılkı atı son anda kurtuldu
- Kadıköy’de yol ortasında kavga kamerada
- Yardım gecesinde Acun Ilıcalı'yı şoke eden telefon
En Çok Okunan Haberler
- Kokoreç yerken hissetti, gerçek hastanede ortaya çıktı
- Hazal Kaya, acillerdeki son durumu böyle anlattı
- Bakan Koca, Bilim Kurulu sonrası açıklama yaptı
- Savcıya muayene sırası vermeyen doktor ifadeye çağrıldı
- Burak Sergen yoğun bakıma alındı
- Şimdi de SATÖ tezgâhı mı?
- Sinovac aşısı boşuna mı yapıldı?
- Rusya'dan Türkiye kararı
- AKP'li Hamza Dağ'dan 128 milyar dolar yanıtı
- 14 emekli amiral adli kontrolle serbest