Kuşadası'nda tarihi sokaklar yenilenecek
Kuşadası Belediyesi Başkanı Ömer Günel, eski sokaklarda alt ve üstyapı yenileme çalışmalarına başlayacaklarını açıkladı.
Belediyesi Başkanı Ömer Günel, eski Kuşadası olarak bilinen Camiatik, Hacıfeyzullah ve Dağ mahallelerini ziyaret etti. Bölge esnafının sorun, talep ve önerilerini dinleyerek tek tek not alan Başkan Ömer Günel, Orient Bazaar’ın da tıpkı turistik çarşılar gibi önümüzdeki süreçte yenileneceğini ifade etti.
Bölgenin uzun yıllar boyunca belediye hizmetlerinden mahrum bırakıldığına dikkat çeken Başkan Ömer Günel, eski Kuşadası sokaklarında alt ve üstyapı yenileme çalışmalarına başlayacaklarının müjdesini verdi. Çalışmaların bölgenin tarihi dokusuna zarar verilmeden yürütüleceğini ifade eden Günel, “Belediye meclis üyelerimiz ve birim müdürlerimizle birlikte üç önemli mahallemizin kesiştiği, kent belleğimiz niteliğindeki sokakları dolaştık. Yaşanan sorunları yerinde görerek çözüm yolları aradık. Bir aksilik çıkmazsa en geç ekim ayı sonuna kadar bölgede alt ve üstyapı yenileme çalışmalarına başlamayı planlıyoruz. KUAKMER ile Mineral ve Fosil Müzesi’nin bulunduğu Yıldırım Caddesi’ni ise Müzeler Sokağı olarak düzenlemek istiyoruz” dedi.
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