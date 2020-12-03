03 Aralık 2020 Perşembe, 00:14

Ömru¨nu¨ kuşları izleyerek geçirmiş Fransız kuş bilimci Philippe J. Dubois ve filozof Élise Rousseau, kuşların yaşamlarından ilham almış yirmi iki ku¨çu¨k hayat dersi ile bizi - evrimin tepesinde olduğunu du¨şu¨nerek kendini “du¨nyanın efendisi” ilan eden bizi! - önce kendimiz u¨zerine düşünmeye, sonra da kanatlarımızı açmaya davet ediyor.

15 dile çevrilen Kuşların Felsefesi’ni okurken kızılgerdanın neden kartaldan daha cesur olduğunu, kuzey denizkırlangıcının bize “yola çıkmak” hakkında neler öğretebileceğini ve - yeşilbaş ve penguenin göstereceği üzere - sevmenin en iyi yolunun akıldan mı yoksa kalpten mi geçtiğini keşfedeceksiniz.

Kuşların Felsefesi, doğanın ritmini duymamızı sağlayan, hayatı nasıl yaşayabileceğimize dair taptaze bir bakış açısı kazandıran bir kitap.

Kuşların Felsefesi / Philippe J. Dubois, Élise Rousseau / Çev.: Murat Erşen / Domingo Yayınevi / 172 s.