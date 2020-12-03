Kuşların felsefesi!
Yaşamın sağduyulu ustaları kuşların, doğallıkları ve hafiflikleriyle bize söyleyecekleri çok şey var. Yeter ki onlara kulak verelim. Fransız kuş bilimci Philippe J. Dubois ve filozof Élise Rousseau’nun Kuşların Felsefesi isimli kitabı, doğanın ritmini duymamızı sağlayan, hayatı nasıl yaşayabileceğimize dair taptaze bir bakış açısı kazandıran bir kitap.
Ömru¨nu¨ kuşları izleyerek geçirmiş Fransız kuş bilimci Philippe J. Dubois ve filozof Élise Rousseau, kuşların yaşamlarından ilham almış yirmi iki ku¨çu¨k hayat dersi ile bizi - evrimin tepesinde olduğunu du¨şu¨nerek kendini “du¨nyanın efendisi” ilan eden bizi! - önce kendimiz u¨zerine düşünmeye, sonra da kanatlarımızı açmaya davet ediyor.
15 dile çevrilen Kuşların Felsefesi’ni okurken kızılgerdanın neden kartaldan daha cesur olduğunu, kuzey denizkırlangıcının bize “yola çıkmak” hakkında neler öğretebileceğini ve - yeşilbaş ve penguenin göstereceği üzere - sevmenin en iyi yolunun akıldan mı yoksa kalpten mi geçtiğini keşfedeceksiniz.
Kuşların Felsefesi, doğanın ritmini duymamızı sağlayan, hayatı nasıl yaşayabileceğimize dair taptaze bir bakış açısı kazandıran bir kitap.
Kuşların Felsefesi / Philippe J. Dubois, Élise Rousseau / Çev.: Murat Erşen / Domingo Yayınevi / 172 s.
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