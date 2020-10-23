Kütahya'da cezaevinde yangın

Kütahya E Tipi Kapalı Cezaevi’nde mahkumların bulunduğu bölümde yangın çıktı.

AA / DHA
23 Ekim 2020 Cuma, 11:25
Kütahya'da cezaevinde yangın
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Kütahya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu D Blok 5 numarada adli mahkumların kaldığı toplam 26 kişinin bulunduğu yatakhane bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kütahya Belediye itfaiyesi ve cezaevi ekiplerince yangına müdahale edildi.

Yangında ilk edinilen bilgilere göre herhangi can kaybı ve yaralanmanın olmadığı bildirildi.


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