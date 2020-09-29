Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabiri yaşamını yitirdi
Körfez Arap krallıklarından Kuveyt'i yöneten Emir Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın 91 yaşında hayatını kaybettiği devlet televizyonundan resmen açıklandı.
Kuveyt'in dış politikasını yarım asırdan uzun zamandır yönlendiren ve ülkeyi 2006'dan beri yöneten Emir Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın 91 yaşında öldüğü devlet televizyonundan yapılan resmi açıklamayla duyuruldu.
Kuveyt Emiri, temmuzda ülkesinde geçirdiği ameliyatın ardından ABD'de nakledildiği hastanede tedavi görüyordu.
ABD'nin Körfez'deki sıkı müttefiklerinden Kuveyt'te 40 yıl dışişleri bakanlığının ardından yönetimin başına geçen es-Sabah'ın bir lakabı da 'Arap diplomasisinin duayeni' idi.
Reuters haber ajansı, ölen kişiyi tanıtım haberinde "Savaşlar ve bölgesel kargaşanın ortasında Arapların yumuşama (detente) yanlısı politikalarının sarsılmaz şampiyonu olan Kuveyt Emiri es-Sabah, ilk önce diplomasinin, ardından ülkenin başında, ülkesinin Irak'ın 1990'daki işgalinin yarattığı yıkımdan yeni zenginliklere çıkmasına ve Körfez'de arabulucu rolü üstlenmesine liderlik etti" dedi.
Reuters'e göre son olarak Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyonun Katar'a saldırmasını engelleyen Kuveyt Emiri, hastalanmadan önce Katar'a abluka ve yaptırımların kalkmasını sağlayarak Körfez krizini çözmek için uğraşıyordu.
Daha önce Emir es-Sabah'ın yerine geçecek veliaht prens olarak erkek kardeşi Şeyh Navaf el-Ahmed es-Sabah belirlenmişti.
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