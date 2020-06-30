Kuzeni istismar etti

30 Haziran 2020 Salı, 02:00

Çocuk, “Ahmet abi beni tuvalete götürdü. Tuvaletten sonra odama götürerek pantolonumu ve iç çamaşırımı çıkarttı” dedi. Bunun üzerine A.D’nin annesi çocuğunu pedagoga götürdü. A.D., annesine anlattıklarını pedagoga da anlattı. Mağdur çocuğun ailesinin şikâyetçi olması üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca iddianame düzenlendi. Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, tutuksuz yargılanan sanık Ahmet T. ise suçlamaları reddetti. Esasa ilişkin mütalaasını sunan duruşma savcısı ise, Ahmet T.’nin kuzenini tuvalete götürme bahanesiyle istismar ettiğini belirterek cezalandırılmasını istedi.

Ailenin avukatı İlke Örs, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Dört yaşında olan müvekkilimin kuzeni tarafından oral yoldan istismar edildiği iddia edilmektedir. Yargılamanın şu ana kadar ki seyri de bu iddianın doğru olduğuna işaret etmiştir. Bu konuda pedagoglar tarafından hazırlanın uzman raporlarında da mağdurenin yaşadığı olayı hayal gücü vasıtası ile üretemeyeceği belirtilmektedir” ifadelerini kullandı.