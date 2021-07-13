Kuzey Fest’in programı açıklandı
İlki 2019 yılında düzenlenen Kuzey Fest, bir yıllık aranın ardından 5-6-7-8 Ağustos’ta Sinop’ta yapılacak.
Festivalde Edip Akbayram, maNga, Sagopa Kajmer, Buray, Emre Aydın, Gazapizm, Pentagram, Pera gibi birçok isim ve grup konser verecek.
Program şöyle: 5 Ağustos - Manga, Gazapizm, Emir Can İğrek, Kendimden Hallice, Köfn, Sidar Baran Taş. 6 Ağustos - Sagopa Kajmer, Buray, İlkay Akkaya, Mavi Gri, Ceren Gündoğdu, Çağan Şengül & Yasir Miy. 7 Ağustos - Edip Akbayram, Pentagram, Ozbi, Yaşlı Amca, Cihan Mürtezaoğlu, Deli Müjgan. 8 Ağustos - Emre Aydın, Pera, No.1, İkilem Mary Jane, Caner Öner.
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