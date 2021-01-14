Kuzey Işıkları, İskoçya'da gökyüzünü yeşil, mor ve mavinin tonlarına boyadı
Kutup ya da Kuzey Işıkları olarak da bilinen "Aurora Borealis", ülkenin kuzeyinde gökyüzünü yeşil, mor ve mavinin tonlarına boyadı. Kuzey Işıkları, atmosferin üst katmanlarındaki atomların solar rüzgarların taşıdığı yüklü parçacılarla çarpışması sonucu ufuk çizgisi boyunca oluşuyor.
Bu büyüleyici kareler İskoçya'nın kuzeydoğusundan.
Kutup ya da Kuzey Işıkları olarak da bilinen "Aurora Borealis", ülkenin kuzeyinde gökyüzünü yeşil, mor ve mavinin tonlarına boyadı. Kuzey Işıkları, atmosferin üst katmanlarındaki atomların solar rüzgarların taşıdığı yüklü parçacılarla çarpışması sonucu ufuk çizgisi boyunca oluşuyor.
İskoçya'daki BBC Weather takipçileri tarafından çekilen birbirinden muhteşem fotoğraflar şöyle:
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