Kuzey Işıkları, İskoçya'da gökyüzünü yeşil, mor ve mavinin tonlarına boyadı

Kutup ya da Kuzey Işıkları olarak da bilinen "Aurora Borealis", ülkenin kuzeyinde gökyüzünü yeşil, mor ve mavinin tonlarına boyadı. Kuzey Işıkları, atmosferin üst katmanlarındaki atomların solar rüzgarların taşıdığı yüklü parçacılarla çarpışması sonucu ufuk çizgisi boyunca oluşuyor.

BBC Türkçe
BBC Türkçe
14 Ocak 2021 Perşembe, 08:20
Abone Ol google-news
Aurora, Munlochy
Crabman/BBC Weather Watchers
Munlochy yerleşimde kameralara yansıyan kuzey ışıkları.

Bu büyüleyici kareler İskoçya'nın kuzeydoğusundan.

Kutup ya da Kuzey Işıkları olarak da bilinen "Aurora Borealis", ülkenin kuzeyinde gökyüzünü yeşil, mor ve mavinin tonlarına boyadı. Kuzey Işıkları, atmosferin üst katmanlarındaki atomların solar rüzgarların taşıdığı yüklü parçacılarla çarpışması sonucu ufuk çizgisi boyunca oluşuyor.

İskoçya'daki BBC Weather takipçileri tarafından çekilen birbirinden muhteşem fotoğraflar şöyle:

Aurora, Brae in Shetland
Simmer Dim/BBC Weather Watchers
Pazartesi'yi Salı'ya bağlayan gece Shetland adasında bu güzel görüntüleri yakalamak için iyi imkanlar tanıdı.
Aurora, Hopeman
Hopemanjaggie/BBC Weather Watchers
Hopeman'dan inanılmaz bir kuzey ışıkları manzarası.
Aurora, Nairn
The Cutter/BBC Weather Watchers
Nairn'de çekilen rengarenk bir gökyüzü.
Aurora, Glenelg
Cloudcatcher/BBC Weather Watchers
Glenelg'te kuzey ışıkları böyle görüntülendi.
Aurora, Durness
Andy Walker/BBC Weather Watchers
Bu çarpıcı fotoğraf, Durness'te Andy Walker tarafından çekildi.
Aurora, Elgin
Astronut/BBC Weather Watchers
Moray ve Elgin'deki açık gök yüzü, ışıkları görebilmek adına iyi bir olanak sağladı.
Aurora, Belladrum
Freck Fraser/BBC Weather Watchers
Freck Fraser'ın Belladrum'dan karlı bir kuzey ışığı görüntüsü.
Aurora, Portmahomack
Stu the plasterer/BBC Weather Watchers
Portmahomack'ten auroranın yeşil parıltısı.
Aurora, Brae in Shetland
Simmer Dim/BBC Weather Watchers
İskoçya'daki Brae kasabasından başka bir kuzey ışıkları fotoğrafı.
Aurora, Uig
Matt2901/BBC Weather Watchers
Uig'de çekilen göz kamaştırıcı kuzey ışıkları.

BBC Türkçe

En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler