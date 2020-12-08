Kuzey Kıbrıs’ta hükümet için mutabakat sağlandı
Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın ikinci kez görevlendirdiği Ulusal Birlik Partisi Genel Başkan Vekili Hamza Ersan Saner 42'inci hükümeti kurmak için ortak mutabakat sağladı.
Kuzey Kıbrıs’ta yaklaşık iki ay süren hükümet krizi bugün akşam saatlerinde imzalanan protokol ile son buldu. Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Vekili Hamza Ersan Saner'in yeni bakanlar kurulunu yarın Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a sunması bekleniyor. Kuzey Kıbrıs’ta Hamza Ersan Saner 42. Hükümeti kurarak Başbakanlık koltuğuna oturuyor.
Yeni kurulan hükümette Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) yer aldı. UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner, UBP-YDP-DP hükümet protokolünü önce UBP Parti Meclisine sundu. Parti Meclisinden alınan onayın ardından UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner, Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ve Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı Cumhuriyet Meclisinde hükümet protokolünü imzaladı.
BAŞBAKANLIK KOLTUĞUNA ERSAN SANER OTURUYOR
Burada açıklama yapan müstakbel Başbakan Hamza Ersan Saner, ülkenin içinde bulunduğu şartları çok iyi bildiklerini, bu nedenle özverili bir çalışma gerçekleştirdiklerini kaydetti.
"Saner, ülkemiz sağlık, ekonomi ve Kıbrıs konusundaki gelişmeler nedeniyle kritik bir süreçten geçmektedir. Kıbrıs konusunda tam anlamıyla bir dönüm noktasındayız. Atılması gereken adımlar, izlenmesi gereken yeni bir siyaset vardır" dedi.
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