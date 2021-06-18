Kuzey Kore lideri Kim’den ABD mesajı: "Diyaloğa özellikle yüzleşmeye hazırlanmalıyız"
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ABD Başkanı Joe Biden yönetimine yönelik mesaj verdi. Jong-un, Joe Biden yönetimiyle hem diyaloğa hem de yüzleşmeye hazır olunması gerektiğini ifade etti.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’dan ABD’nin yeni yönetimine yönelik ilk mesaj geldi. KCNA'ya ABD ile ilişkiler konusunda açıklamada bulundu. Jong Un yaptığı açıklamada, Biden yönetimi ile hem diyalog hem de özellikle yüzleşmeye, hazırlanılması gerektiğini söyledi.
“Biden yönetiminin Kuzey Kore politikasının ayrıntılı bir analizini yaptığını” söyleyen Kim, “Washington ile başa çıkmak için “uygun stratejik ve taktiksel karşı koyma” önlemlerini alacaklarını belirtti. Genel Sekreterin hem diyalog hem de yüzleşme için hazırlık yapması gerektiğini vurguladı.
Kim, "Hem diyalog hem de yüzleşme, devletimizin onurunu ve bağımsız kalkınma konusundaki çıkarlarını korumak için özellikle yüzleşmeye tam olarak hazırlanmalıyız" dedi.
Kore Yarımadası’ndaki durumu istikrarlı bir şekilde kontrol altına almaya yönelik çabaları yoğunlaştırma çağrısında bulunan Kuzey Kore lideri, bölgede hızla değişen duruma net ve hızlı tepki verme ve bununla başa çıkmanın önemini dile getirdi.
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