Kuzey Kutbu'nun yeni sakinleri: Melezler, kutup ayılarının yerini mi alacak?
Kuzey Kutbu'ndaki deniz buzu inceldiği için karşı karşıya kalan kutup ayıları güneye inerken, boz ayıların yaşam alanları da kuzeye doğru genişliyor. Bilim insanları, iki türün çiftleşmesinden Grolar ismi verilen melez ayıların çıktığını söylüyor.
Bilim insanları nesli tükenmekte olan kutup ayılarının boz
ayılarla çiftleştiğini ve Kuzey Kutbu'nda ortaya Grolar ismi verilen melez
ayıların çıktığını söylüyor.
Uzmanlara göre bu durum, iklim değişikliğinin ayılar üzerinde
yarattığı stresten kaynaklanıyor. Kuzey Kutbu'ndaki deniz buzu inceldiği için
açlıktan ölme tehliklesiyle karşı karşıya kalan kutup ayıları güneye inerken,
boz ayıların yaşam alanları da kuzeye doğru genişliyor.
İki tür arasındaki temasın artması da çiftleşmeleri
beraberinde getiriyor ve melez yavrular dünyaya geliyor. Bazı bilim insanları
melez ayıların, hayatta kalmada kutup ayılarından daha avantajlı olabileceğini
düşünüyor.
ABD'li paleontolog ve biyolojik bilimler uzmanı Larisa
DeSantis, "Bu melezlerin yararlanabileceği gıda kaynaklarının daha fazla
olma ihtimali var" diyor.
Livescience'a konuşan DeSantis, kutup ayılarının
kafataslarının daha uzun olduğunu ve bu sayede denizden fokları avlamada uzman
hale geldiğini ifade ediyor:
"Ancak azı dişleri vücut ölçülerine göre daha küçüktür çünkü
bütün gün yedikleri tek şey fok yağıdır. Boz ayıysa ne isterse yiyebilir. Henüz
bilmiyoruz ama melezlerin orta büyüklükteki kafatası onlara biyomekanik bir
avantaj sağlayabilir."
Boz ayıları ve kutup ayıları evrimsel süreçlerinde yalnızca
500 ila 600 bin yıl önce birbirinden ayrıldı. Bu nedenle iki tür
çiftleşebiliyor ve sağlıklı yavrular üretebiliyor.
Esaret altındaki ayılarda yapılan gözlemler ve yaban hayatında
yapılan araştırmalar da melezlerin doğurgan olduklarını ve kendilerinin de
yavrular dünyaya getirebildiklerini gösteriyor.
MELEZLER İLK KEZ 2006'DA KEŞFEDİLDİ
Melez ayılara dair ilk ihbar 2006'da Kanada'nın Kutup
Bölgesi'de bir kutup ayısını vurduğunu zanneden bir avcıdan geldi. Avcı hayvana
daha yakından baktığında hayvanın bir kutup ayısı gibi beyaz olduğunu ama
kahverengi lekeleri, uzun pençeleri ve kambur sırtıyla farklılaştığını gördü.
Daha sonra yapılan DNA testli de bu hayvanın bir kutup
ayısıyla boz ayının belgelenmiş ilk yabani yavrusu olduğunu ortaya koydu. O
zamandan beri Kuzey Kutup Bölgesi'nde melez ayıların görülme sıklığı da arttı.
2017'de yapılan bir araştırmada iki boz ayıyla çiftleşen tek bir dişi kutup
ayısının 8 melez dünyaya getirdiği ortaya kondu.
Hakemli dergi Biology Letters'ta 2016'da yayımlanan
araştırmaya göre melezlerin artışı kutup ayılarının azalmasıyla ??aynı zamana
denk geldi. Kutup ayısı sayılarının önümüzdeki 30 yıl içinde yüzde 30'dan fazla
azalması bekleniyor.
DeSantis'in liderlik ettiği, bu ay hakemli bilimsel dergi
Global Change Biology'de yayımlanan araştırmada bunun boz ayıların kutup
ayılarının bölgelerini işgal etmesinden kaynaklandığı ifade edildi.
KUTUP AYILARININ YERİNE GEÇEBİLİRLER
Bilim insanına göre tüm bunlar, melezlerin bayrağı
devralacağı bir habitatla sonuçlanabilir ve kutup ayılarının yerine onların
geçmesi biyolojik çeşitlilikte bir kayba yol açabilir.
DeSantis, "Şu anda iklim değişikliği nedeniyle birçok
tür üzerinde muazzam etkiler görüyoruz" diyor ve ekliyor:
“Kutup ayısı, bir tehlike uyarısı gibi bize işlerin ne kadar kötüye gittiğini gösteriyor. Ancak bununla birlikte melezler, kutup ayılarının Kuzey Kutbu'nun orta bölgelerinde var olmaya devam etmesine izin verebilir. Bu yüzden onları incelemeye devam etmemiz gerekiyor.”
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