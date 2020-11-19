'KYK borçları silinsin' önerisine AKP ve MHP'den ret
İYİ Parti'nin "KYK borçları silinsin" önerisi AK Parti ve MHP tarafından reddedildi.
İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Meclis'e verdiği 'KYK borçları silinsin' önerisinin, AK Parti ve MHP grubunun oyları ile reddedildiğini açıkladı.
Kayseri Milletvekilimiz Sayın Dursun ATAŞ tarafından "KYK borçlarının silinmesi" amacıyla Meclis Başkanlığına sunulan Araştırma Önergesi AK Parti'nin ve MHP'nin verdiği oylar neticesinde kabul edilmemiştir. pic.twitter.com/WV4ey0rLx5— İYİ Parti TBMM (@iyipartitbmm) November 18, 2020
Ataş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelerle önergenin reddedildiğini duyurdu:
"KYK borçlarının silinmesi amacıyla verdiğim meclis araştırma önergesi ne yazık ki AKP ve MHP oyları ile reddedildi."
KYK borçlarının silinmesi amacıyla verdiğim meclis araştırma önergesi ne yazık ki AKP ve MHP oyları ile reddedildi. https://t.co/pYR0KjbmCF— Dursun ATAŞ (@DursunATAS38) November 18, 2020
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