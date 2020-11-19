'KYK borçları silinsin' önerisine AKP ve MHP'den ret

19 Kasım 2020 Perşembe, 04:00

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Meclis'e verdiği 'KYK borçları silinsin' önerisinin, AK Parti ve MHP grubunun oyları ile reddedildiğini açıkladı.





Kayseri Milletvekilimiz Sayın Dursun ATAŞ tarafından "KYK borçlarının silinmesi" amacıyla Meclis Başkanlığına sunulan Araştırma Önergesi AK Parti'nin ve MHP'nin verdiği oylar neticesinde kabul edilmemiştir. pic.twitter.com/WV4ey0rLx5 — İYİ Parti TBMM (@iyipartitbmm) November 18, 2020

Ataş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelerle önergenin reddedildiğini duyurdu:

"KYK borçlarının silinmesi amacıyla verdiğim meclis araştırma önergesi ne yazık ki AKP ve MHP oyları ile reddedildi."



