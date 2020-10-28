KYK burs ve kredi başvurularında bakanlıklara bağlı platformlara üyelik sorusu

28 Ekim 2020 Çarşamba, 20:40

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Burs ve Kredi başvuruları başladı. E-Devlet üzerinden burs ve kredi başvurusu yapan öğrenciler başvuru formunda yeni bir soruyla karşılaştı. Önceki yıllarda yapılan başvurularda sorulmayan "Gençlik Merkezleri'ne ve Genç Gönüllüler Platformu'na üye misiniz?" soruları dikkat çekti.

ÖĞRENCİLER TEPKİLİ

Öğrenciler ise daha önce böyle uygulamanın yapılmıyorken şu an neden yapıldığını merak ettiklerini bu kuruluşlara üye olmanın burs veya kredi almak için öncelik getirmemesi gerektiğini belirttiler.

Üniversite öğrencilerinin burs ve kredi değerlendirmelerinde bu iki kuruma üyeliğin bir kriter olup olmadığı bilinmiyor. Adayların başvuru formunda bu alanı boş bırakma imkanı da bulunmuyor.

Başvuru sürecinde üyelik sorulan Gençlik Merkezi ve Genç Gönüllüler Platformu nedir?

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı olan Genç Gönüllüler Platformu'na birçok dini vakıf ve kuruluşun kayıtlı olduğu öğrenildi. Platformun çalışmaları arasında Suriye'nin İdlib kentine yardım kampanyaları gibi faaliyetleri bulunuyor.

İşte Genç Gönüllüler Platformu'na kayıtlı derneklerden bazıları:

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Gençlik Merkezleri ise, Türkiye'nin birçok şehrinde kamplar etkinlikler düzenliyor.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü burs ve kredi başvurularında sorulan sorularla ilgili açıklamada bulundu.

Bakanlığın yazılı açıklaması şöyle:

"Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü burs ve kredi başvurusuna katılan tüm gençlerimize teşekkür eder; başvuru esnasında gençlerimize yönelik yapılan anket çalışmasında yer alan bakanlığımıza ait gençlik merkezleri ve gönüllülük faaliyetlerine ilişkin sorulara verilen yanıtların başvuru sonucunu etkileyemeyeceğinin altını çizmek isteriz. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü burs ve kredi formlarımızda yer alan gençlik merkezleri ve gönüllülük faaliyetlerine ilişkin sorular, bilgilendirme amaçlı olup, gençlerimizin bakanlığımızın bu tür faaliyetlerine katılmaları doğrultusunda davet niteliğindedir."