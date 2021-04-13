La Casa de Papel 5. sezonu ne zaman yayınlanacak?

13 Nisan 2021 Salı, 16:58

La Casa de Papel 5. sezon için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Dizinin hayranlarının akıllarındaki en büyük sorulardan biri La Casa de Papel 5. sezon ne zaman çıkacak? Dizinin Türk hayranları ise heyecanla bu sezon İstanbul karakterini dizide görülme ihtimalinin olup olmadığını merak ediyor.

LA CASA DE PAPEL 5. SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK?

La Casa de Papel 5. sezonunun 2021 yılı içerisinde yayınlanması planlanıyordu. Ancak, devam eden Covid-19 pandemisi her şeyi olduğu gibi La Casa de Papel 5. sezon yayın tarihini de etkiledi. Netflix’in demirbaş yapımlarından biri olan La Casa de Papel 5. sezon yayın tarihi resmi olarak duyurulmasa da söylentilere göre yayın tarihinin 2022’ye sarkması söz konusu.

LA CASA DE PAPEL 5. SEZONDA İSTANBUkL OLACAK MI?

Oyuncu kadrosunda Úrsula Corberó, Álvaro Morte, Itziar Ituño, Pedro Alonso, Paco Tous, Alba Flores, Miguel Herrán, Jaime Lorente, Esther Acebo, Enrique Arce, Maria Pedraza, Darko Peric ve Kiti Mánver gibi isimlerin yer aldığı dizinin yayınlanacak son sezonunda Hovik Keuchkerian, Najwa Nimri ve Fernanda Cayo gibi isimler yer alacak.

Dizideki soyguncular kendi içlerinde şehirlerden oluşan kod adı barındırıyor. İleride meydana gelebilecek ve kötü sonuçlar doğurabilecek olayların önüne geçmek için ekipte bulunanlar dünya genelinde ünlü olan şehir isimleri ile çağırılıyor. Tokyo, Berlin, Denver, Helsinki, Moskova, Lizbon, Stockholm, Nairobi, Rio, Palermo, Oslo gibi şehir isimlerinin bulunduğu diziye yeni katılan kişilerin arasında İstanbul kod adında birinin olup olmayacağı ise merak edilenler arasında.

Diziye İstanbul kod adında birinin katılması beklenirken, konuya dair resmi bir açıklama yapılmadı.