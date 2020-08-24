La Casa de Papel dizisinin yaratıcısı, karakterlere neden şehir ismi verildiğini açıkladı

24 Ağustos 2020 Pazartesi, 23:32

Dizide büyük soygunu gerçekleştiren karakterler gerçek isimleri yerine Profesör’ün onlara verdiği şehir isimleriyle tanınıyor. Daha önce polis olan ve soyguncuları ele geçirmeye çalışan Raquel Murillo da Profesör’e aşık olarak ekibe katıldığında Lisbon ismini almıştı.

Bununla birlikte soygun sırasında Denver’a aşık olan tutsaklardan Monica Gaztambide de ekibe katıldıktan sonra Stockholm ismini almıştı.

Pina'nın açıklaması soygun ekibinin şehir isimlerini kullanmalarının ardında yalnızca kimliklerini gizleme ihtiyacının yatmadığına işaret ediyor. Profesör’ün uzun yıllar üzerine çalıştığı soygun planının kilit noktalarından biri ekipteki kişilerin birbirlerini kişisel olarak tanımalarının önüne geçmek ve birbirlerine bağlanmalarını önlemekti.

Ancak bu plan soyguna başlamadan çok önce parçalanmıştı. Moskova, oğlu Denver’ı da işe dahil etmişti. Oslo ve Helsinki kuzendi. Tokyo ve Rio arasında da romantik bir ilişki başlamıştı.

Ve Profesör’ün kendisi de kardeşi Berlin’i soygunun kaptanı yaparak kendi kuralını çiğnemişti.

Independent Türkçe'nin Screen Rant'in dayandırdığı habere göre; öte yandan dizinin olay örgüsünün dışında böyle bir karar alınmasının ardında çok daha rastlantısal bir gerekçe söz konusu. Lifestyle Magazine’e konuşan dizinin yaratıcısı Alex Pina, her ne kadar karakterler için yaratıcı kod adları bulmayı isteseler de şehir isimleri fikrinin esasen bir tişörtten geldiğini söyledi:

Diğerlerinin yanı sıra gezegen isimlerini kullanmak gibi bir dizi fikrimiz vardı. Sonra bir gün bir kişi üzerinde Tokyo yazan bir tişörtle çıkageldi ve her şey böyle başladı. Eğer karakterlere gezegen isimleri verme fikrini korumuş olsaydık karakterlerin isimlerinin Uranüs, Merkür ve Jüpiter olmasını bir düşünün!

Profesör karakteri açısından düşünülürse, şehir isimleri polisi yanıltmak ve soyguncuların analiz edilmesini zorlaştırmak açısından işlevsel bir göreve sahip. Çünkü kullanılan isimler karakterlerin geçmişine dair herhangi bir bilgiyi yansıtmıyor.

Örneğin Oslo ve Helsinki karakterleri Sırp ancak isimleri Norveç ve Finlandiya’nın başkenlerinden geliyordu.

Dizinin merakla beklenen 5. sezonunda da yeni şehir isimlerini taşıyan karakterin karşımıza çıkabileceği olası görünüyor.