La Liga Başkanı Tebas: “Barcelona ve Real Madrid’i savunmayacağız”

29 Mayıs 2021 Cumartesi, 00:11

UEFA’nın Avrupa Süper Ligi’nden ayrılmayan takımlara karşı yaptırım kararı açıklamasının ardından La Liga Başkanı Javier Tebas, Avrupa Ligleri toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Tebas, Juventus, Barcelona ve Real Madrid olmadan da Avrupa’da rekabetin sağlanabileceğini belirtti.

“DESTEKLEMEYECEĞİZ”

Tebas, konuya ilişkin şunları söyledi, “İspanya’daki birinci ve ikinci ligdeki tüm takımları destekliyorum ancak ikisi hariç. Barcelona ve Real Madrid’e UEFA ne ceza verirse versin onları savunmayacağız ve desteklemeyeceğiz.” dedi.

“PROJE HENÜZ SONLANMADI”

Basın toplantısında sorulan “Avrupa Süper Ligi artık sona erdi mi?” sorusuna ise Tebas şu yanıtı verdi, “Hayır, benim için hâlâ devam ediyor. Süper Lig’in planlanan formatı elbette sona erdi ancak sadece bununla ilgili değil. O kulüplerden bazılarının en büyük hayali buydu.”