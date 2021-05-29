La Liga Başkanı Tebas: “Barcelona ve Real Madrid’i savunmayacağız”
Javier Tebas, Avrupa Süper Ligi kurucuları arasında yer alan Barcelona ve Real Madrid’in Şampiyonlar Ligi'nden men edilmeleri halinde destek vermeyeceklerini söyledi.
UEFA’nın Avrupa Süper Ligi’nden ayrılmayan takımlara karşı yaptırım kararı açıklamasının ardından La Liga Başkanı Javier Tebas, Avrupa Ligleri toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.
Tebas, Juventus, Barcelona ve Real Madrid olmadan da Avrupa’da rekabetin sağlanabileceğini belirtti.
“DESTEKLEMEYECEĞİZ”
Tebas, konuya ilişkin şunları söyledi, “İspanya’daki birinci ve ikinci ligdeki tüm takımları destekliyorum ancak ikisi hariç. Barcelona ve Real Madrid’e UEFA ne ceza verirse versin onları savunmayacağız ve desteklemeyeceğiz.” dedi.
“PROJE HENÜZ SONLANMADI”
Basın toplantısında sorulan “Avrupa Süper Ligi artık sona erdi mi?” sorusuna ise Tebas şu yanıtı verdi, “Hayır, benim için hâlâ devam ediyor. Süper Lig’in planlanan formatı elbette sona erdi ancak sadece bununla ilgili değil. O kulüplerden bazılarının en büyük hayali buydu.”
Video Haberler
- Final öncesi İngiliz taraftarlar birbirine girdi
- Şampiyonluk kutlayan futbolcu, takım otobüsünden düştü
- Korkunç olay! Her şey bir anda oldu
- Beşiktaş'taki İETT otobüsü kazasında hapis istemi
- Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
- Baskın anı kamerada! Polisler yalıya böyle girdi
- Erdoğan'dan dikkat çeken 'Taksim çocuğu' yanıtı
- 2 yaşındaki minik Eren'in acı ölümü
- İstanbul'da korkunç an! Ölümden kıl payı kurtuldu
- Başkent'te doktora bıçaklı saldırı
En Çok Okunan Haberler
- MEB'den 'telafi eğitimi' açıklaması
- Leyla Aydemir davasında şoke eden ses kaydı
- 'EDHO' dizisini bıraktı, Harvard'tan mezun oldu
- Binlerce kişiden ‘dolandırıldım’ şikayeti
- Haberim yoktu diyen Çalışkan'a yanıt
- Ambulans alev alev yandı
- CHP'yi üzen ölüm: Kumcu yaşamını yitirdi
- Soylu-Çalışkan tartışmasının perde arkası
- İmamoğlu hakkında hapis cezası istemi
- Ağar, Marina'yı bıraktı!