Manchester City’de İlkay Gündoğan sakatlandı

Şampiyonlar Ligi öncesinde yapılan son antrenmanda Manchester City’de İlkay Gündoğan, kısa süreli sakatlık yaşadı.

cumhuriyet.com.tr
28 Mayıs 2021 Cuma, 23:21
Manchester City’de İlkay Gündoğan sakatlandı
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Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester City ile Chelsea yarın Portekiz’de karşı karşıya gelecek.

İki takımda da yarınki karşılaşma öncesinde yapılan son antrenmanda hazırlıklar tamamlanırken Manchester City’de İlkay Gündoğan sakatlandı.

MAÇ GÜNÜ KONTROL YAPILACAK

Daily Mail’de yer alan haberde İlkay’ın, Fernandinho ile girdiği ikili mücadele esnasında kalçasına darbe aldığı ve sakatlık sonrasında antrenmanı bıraktığı ifade edildi.

Yarın maçtan önce yapılacak son kontrollerden sonra İlkay’ın durumunu netleşeceği kaydedildi.

Premier Lig’de oynanan son maçta Pep Guardiola, İlkay Gündoğan’ı yedek kulübesinde bekletmiş ve oyuna almamıştı. 


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