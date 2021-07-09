La Liga Başkanı Tebas: “Mevcut şartlarda Barcelona, Messi ile imzalayamaz”

09 Temmuz 2021 Cuma, 23:36

Javier Tebas, Barcelona’nın yaşadığı ekonomik sorunlara ve Lionel Messi’nin geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Barcelona’nın oyunculara ödediği maaş toplamının çok yüksek olduğuna dikkat çeken Tebas, Messi’nin maaşını Avrupa'daki çoğu kulübün ödeyemeyeceğini belirtti.

Tebas’ın açıklamaları şöyle:

“MANCHESTER CITY’NİN DE İMZALAMASI ZOR”

“Messi son sözleşmesindeki maaşla bile Barcelona'ya imza atamaz. İmkansız. Hiçbir Avrupa kulübü bu tutarı ödeyemez. Manchester City pandemi sırasında 270 milyon Avro kaybetti. Bu yüzden sözleşme teklif edemediler. Bunu yapmaları için finansal olarak bir dopinge ihtiyaçları var. Pep Guardiola’ya da bunu söyledim."

“FUTBOLA ZARAR VERİYOR"

“Futbol kulüplerinin yaptığı ekonomik dopingler oyuna zarar veriyor. Bu gerçek bir para değil. Çünkü kulüpler tarafından üretilmiyor. Futbol endüstrisindeki para futboldan gelmiyorsa sadece enflasyona neden olur. Sonunda futbolu mahvediyor ve kulüpler kapasitelerinin çok üzerinde bir çaba sarf ediyor."

“KADRO SINIRINI AŞTILAR”

"Eğer hiçbir oyuncu ayrılmazsa, Messi ile imzalayamazlar. Şu anda Barcelona, La Liga'nın belirlediği kadro sınırını aştı. Maaşları düşürdüklerinde sözleşme imzaladıkları oyuncuları oynatabilirler.”