<p>EA Sports tarafından geliştirilen ve dünyanın en çok oynanan spor oyunlarından biri olan FIFA’da serinin yeni oyunda kapakta yer olacak oyuncu belli oldu.<br></p>
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EA Sports tarafından geliştirilen ve dünyanın en çok oynanan spor oyunlarından biri olan FIFA’da serinin yeni oyunda kapakta yer olacak oyuncu belli oldu.

<p>Geçtiğimiz yıl çıkan FIFA 21’in ardından FIFA 22’de de Paris Saint Germain’in yıldızı Kylian Mbappe’nin kapakta yer alacağı belirtildi.<br></p>
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Geçtiğimiz yıl çıkan FIFA 21’in ardından FIFA 22’de de Paris Saint Germain’in yıldızı Kylian Mbappe’nin kapakta yer alacağı belirtildi.

<p>Fransa Milli Takımı ile 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda yer alan Mbappe, turnuva boyunca gol kaydedememişti.<br></p>
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Fransa Milli Takımı ile 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda yer alan Mbappe, turnuva boyunca gol kaydedememişti.

<p>Geçtiğimiz yıl Paris Saint Germain formasıyla ligde 31 maça çıkan yıldız oyuncu takımına 27 gol ve 7 asistlik katkı sağlamıştı.<br></p>
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Geçtiğimiz yıl Paris Saint Germain formasıyla ligde 31 maça çıkan yıldız oyuncu takımına 27 gol ve 7 asistlik katkı sağlamıştı.

<p>Kylian Mbappe’nin kapağında yer aldığı FIFA 22’nin 20 ya da 27 Eylül’de piyasaya çıkması, oyunun resmi fragmanının ise bu ay içinde yayınlanması bekleniyor.<br></p>
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Kylian Mbappe’nin kapağında yer aldığı FIFA 22’nin 20 ya da 27 Eylül’de piyasaya çıkması, oyunun resmi fragmanının ise bu ay içinde yayınlanması bekleniyor.

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