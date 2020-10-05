La Liga'da Real Madrid kazandı, Barcelona puan kaybetti
Levante karşısında Vinicius Junior (Dk. 16) ve Karim Benzema'nın (Dk. 90+5) golleriyle 3 puanı alan Real Madrid, puanını 10'a çıkararak, bir maç eksiği olmasına rağmen liderliğe oturdu.
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 5. haftasında Real Madrid deplasmanda Levante'yi 2-0 mağlup ederken, Barcelona deplasmanda Sevilla ile 1-1 berabere kaldı.
Levante karşısında Vinicius Junior (Dk. 16) ve Karim Benzema'nın (Dk. 90+5) golleriyle 3 puanı alan Real Madrid, puanını 10'a çıkararak, bir maç eksiği olmasına rağmen liderliğe oturdu.
La Liga'da iki maçı eksik olan Sevilla ve Barcelona'nın karşı karşıya geldiği haftanın son maçında ise takımlar 1'er puan aldı.
Karşılaşmanın 8. dakikasında Luuk De Jong ile öne geçen Sevilla'ya, 10. dakikada Barcelona'dan Philippe Coutinho karşılık verdi.
Puanlarını 7'ye yükselten iki takımdan Barcelona 5. Sevilla da 6. sırada kaldı.
Diğer yandan Türk futbolculardan Emre Mor ve Okay Yokuşlu'nun formasını giydiği Celta Vigo deplasmanda Osasuna'ya 2-0 yenildi.
Celta'da ilk 11'de sahaya çıkan Okay Yokuşlu, maç sonuna kadar oynarken, Emre Mor ise 61. dakikada Miguel Baeza'nın yerine oyuna girdi.
La Liga'nın 5. haftasında pazar günü oynanan Alaves-Athletic Bilbao maçı 1-0, Cadiz-Granada maçı ise 1-1 sonuçlandı.
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