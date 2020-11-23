Lakers’da ikinci Gasol dönemi
Los Angeles Lakers, Toronto ile sözleşmesi biten İspanyol pivot Marc Gasol ile iki yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.
ESPN’de yer alan haberde, Lakers Marc Gasol’ü kadrosuna katabilmek için JaVale McGee’yi takımdan gönderdi. Lakers, Javele Mcgee’yi takasta Clevland’a gönderirken, karşılığında Jordan Bell ve Alfonzo McKinnie’yi kadrosuna katarak maaş bütçesinde yer açtı. Haberde ayrıca, Lakers’ın Clevland Cavaliers’a gelecek yıllara ait ikinci tur draft hakkını da gönderdiği kaydedildi. Lakers’ın kadrosuna kattığı Jordan Bell ve Alfonzo McKinnie’nin kontratlarının garanti kontrat olmaması sebebiyle Lakers her iki oyuncuyu da serbest bırakma hakkına sahip.
Marc Gasol, 2007 NBA Draftı’nda Los Angeles Lakers tarafından 2.turda 48.sıradan seçilmiş, fakat herhangi bir NBA maçına çıkmadan Memphis’e abisi Pau Gasol’ün takasında gönderilmişti. Marc Gasol, gelecek sezondan itibaren abisi Pau Gasol gibi Lakers’da forma giyecek. Marc Gasol geçtiğimiz sezon Toronto Raptors formasıyla 7.5 sayı ve 6.2 ribaunt ortalaması ile oynamıştı.
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