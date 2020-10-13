Larkin'in dönüş tarihi belli oldu
Anadolu Efes genel menajeri Alper Yılmaz, takımın iki yıldızı Larkin ve Micic'in Anadolu Efes'te kalmaktan mutlu olduklarını bildirdi.
Anadolu Efes genel menajeri Alper Yılmaz, takımın iki yıldızı Larkin ve Micic'in Anadolu Efes'te kalmaktan mutlu olduklarını bildirdi. Alper Yılmaz, sakatlığı bulunan Shane Larkin'in 30 Ekim'de oynanacak Olympiakos maçında parkede olacağını da sözlerine ekledi. Larkin sakatlığı nedeniyle ABD'de tedavi görmüştü.
ALPER YILMAZ: "TAMAMLANMAMIŞ BİR HİKAYEMİZ VAR"
Anadolu Efes'in sponsor desteğini pandemi döneminde kaybetmemesinin kendileri için çok önemli olduğunu anlatan Alper Ylmaz, Euroleague'de finale çıkarak neler yapabileceklerini kanıtladıklarını ifade etti. Yılmaz çalışmalarını, 'tamamlanmamış bir hikayemiz var' sloganları doğrultusunda sürdürdüklerini anlattı.
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