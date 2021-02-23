Las Tesis dansı duruşması 10 Haziran’a ertelendi

23 Şubat 2021 Salı, 14:43

İstanbul Kadıköy’de 8 Aralık 2019’da Las Tesis dansıyla erkek şiddetini protesto eylemine yönelik polis müdahalesi sonrası gözaltına alınan Ayşen Ece Kavas, Fidan Ataselim, Nisa Kör, Seda Elhan Barbaros, Sevda Yeniköylü ve Yaprak Okatalı’ya hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın 2. duruşması, Kartal’da bulunan İstanbul Anadolu 29. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Mahkeme başkanı, tanıkların dinlenmesi talebini "Dosyada toplanan delillerin karar verilmesine yeterli olduğu gerekçesiyle başkaca delil toplanmasına ve tanık dinlemesine yer olmadığına" gerekçesiyle reddetti. Ardından savcı, esas hakkında mütalaasını hazırlamak için süre istedi. Avukatlar da beyan için süre talebinde bulundu.

Savcı ve avukatların taleplerini kabul eden mahkeme, duruşmayı 10 Haziran’a ertelendi.

'DEVLET, GÜCÜNÜ KADINLARIN DEĞİL KATİLLERİN ÜZERİNDE UYGULASIN'

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Sekreteri Fidan Ataselim, duruşma sonrası adliye önünde yaptığı açıklamada, “Devlet, gücünü bizim üzerimizden uygulayacağına, gitsin sokakta kol gezen katiller üzerinde uygulasın” ifadelerini kullandı.

Konuşmasında Boğaziçi Üniversitesi’nde devam eden kayyum rektör Melih Bulu protestolarına da değinen Ataselim, şöyle konuştu:

"Kelepçenin nereye vurulduğu çok önemlidir. Kadın katillerine, olası faillere takılmayan kelepçe Boğaziçi Üniversitesi’ne vurulmaya çalışıldı. Biz kadına yönelik şiddet davalarında faillere elektronik kelepçe verilmesi için mücadele veriyoruz fakat o elektronik kelepçelerin hakkını arayanlara takıldığını görüyoruz. Bunlar tesadüfi değildir. Yapılması gereken onlarca kadın öldürülürken ve öldürülen kadınlar şüpheli hale getirilmeye çalışılırken kadın katilleri, şüpheli erkekler, istismarcılarla ilgili etkin soruşturma yürütmek. Bunun da yapılabileceğini gördük ama biz yapmayanlar olduğunu söylemeye devam edeceğiz. Buradan görevini yapmayan kamu görevlileri için ne yapıldığını sormaya devam edeceğiz."