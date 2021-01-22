‘Las Tesis’ yargılanıyor: Dünya’da olduğu gibi İzmir’de de yaptık

22 Ocak 2021 Cuma, 13:04

Alsancak semti Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde 15 Aralık 2019 günü, yüzlerce kadının katılımıyla ‘Las Tesis’ isimli danslı protesto gerçekleştirildi. Protestoya katıldıkları belirlenen 24 kadın, bir gün sonra 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanun'una muhalefet' ile 'Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama' suçlarından gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadelerinin ardından savcının talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

24 kadın hakkında İzmir 7'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet’ suçundan dava açıldı. Pandemi nedeniyle ilk 2 duruşmasında sanıkların dinlenemediği davanın üçüncü duruşması dün görüldü. Duruşmaya tutuksuz sanıkların bir kısmı ile avukatları katıldı. Kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmediklerini söyleyen sanıklardan R.T., "Las Tesis, Şili’de başlayan ve tüm dünyada yapılan bir etkinlik. Biz de tüm dünyada olduğu gibi İzmir’de gerçekleştirdik. Suçsuzuz" dedi.

Okunan metnin çeviri olduğunu söyleyen E.A. da "Attığımız sloganlarla hiç kimseyi veya hiçbir kurumu küçümsemedik. O gün okunanlar, Şili’de düzenlenen metnin birebir çevirisiydi. Suçlamaları kabul etmiyorum" diye konuştu. Protestoya yöresel kıyafetlerle katıldığını belirten F.Ö. ise, "Etkinliği sosyal medyada gördüm ve kadına şiddete karşı olduğum için kayıtsız kalamadım. Hatta ben şalvarım ve tülbendimle oradaydım. Devletin kurum veya kuruluşlarını hedef almak gibi bir düşüncemiz yoktu" ifadelerini kullandı.

Sanık avukatlarının müvekkillerinin beraatini talep ettiği duruşma, diğer sanıkların dinlemesi için ertelendi.