Vahide Perçin ve Taner Ölmez Latin Amerika'dan ödül aldılar
Latin Amerika'da televizyon sektörünün ödüllerinden biri olan Produ Ödülleri'nde 'En İyi Yabancı Kadın Oyuncu' ödülü Vahide Perçin'e 'En İyi Yabancı Erkek Oyuncu' ödülü ise Taner Ölmez'e verildi.
Latin Amerika'da gerçekleşen televizyon sektörünün ödüllerinden biri olan Produ Ödülleri'nde Türkiye'den de iki kişiye ödül verildi.
Miami'de önceki gün gerçekleşen Produ Ödülleri'nde ödül alan isimler arasında oyuncu Vahide Perçin ve Taner Ölmez'de yer aldı.
20'den fazla ülke ve 300'ü aşkın sektörün tanınmış kişilerinin yer aldığı jüri, Bir Zamanlar Çukurova dizisindeki rolü ile Vahide Perçin'e 'En İyi Yabancı Kadın' ödülü, Taner Ölmez'e ise Mucize Doktor'daki rolü ile 'En İyi Yabancı Erkek Oyuncu' verildi.
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