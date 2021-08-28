Lauri Markkanen, Cleveland Cavaliers ile anlaştı
Finli basketbolcu Lauri Markkanen, NBA takımlarından Cleveland Cavaliers ile anlaşma sağladı.
Serbest oyuncu bakımından NBA piyasasının en değerli oyuncularından biri olan Lauri Markkanen’in yeni adresi belli oldu.
ESPN’den Adrian Wojnarowski’nin haberine göre Cleveland Cavaliers, Lauri Markkanen'i imzala ve takasla yöntemiyle kadrosuna kattı.
ÜÇ TAKIMLI TAKAS
Portland, Cleveland ve Chicago arasında gerçekleşen takasta; Cleveland Cavaliers Lauri Markkanen'i, Chicago Bulls Derrick Jones Jr. ile birllikte lotarya korumalı 1. tur ve 2. tur hakkını aldı.
Takasta yer alan bir diğer takım Portland ise Larry Nance Jr. ile kadrosunu güçlendirdi.
Markkanen takasından önce Chicago Bulls'un 24 yaşındaki oyuncu ile 4 yıl için 67 milyon dolar karşılığında anlaşmaya vardığı ifade edildi.
Finli basketbolcu geçen sezon oynadığı 51 maçta 13.6 sayı, 5.3 ribaund, 0.9 asist ortalamaları yakalamıştı.
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