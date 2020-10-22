Lavabo açıcı kullananlar dikkat! Kör olabilirsiniz
Merdiven altı yerlerde üretilen, üzerinde üretim yeri ve içeriği yazmayan lavabo açıcılarını kullanan vatandaşlar, hastanelerin acillerine koşmaya başladı. Peki, lavabo açıcı kullanmak isteyen vatandaşlar ne yapmalı, patlama anında nasıl davranmalı? İş Sağlığı Güvenliği Uzmanı İrfan Sayar anlattı.
Türkiye, son günlerde lavabo açıcılarının patlaması sonucu yaralanan vatandaşların haberlerini sıklıkla duymaya başladı. Son olarak, Beyoğlu'nda yaşayan bir kadının yüzü tıkanan lavabosunu açmak isterken yandı. Merdiven altı yerlerde üretilen, 3-5 liraya temin edilen hatta üzerinde üretim yeri ve içeriği dahi yazmayan ürünlerden vatandaşların uzak durması gerektiğini anlatan İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışanları Sendikası Genel Başkanı, Maden Mühendisi İrfan Sayar, konu ile ilgili şöyle konuştu:
TEMİZLİK ÜRÜNLERİNİN KULLANMA TALİMATLARINI OKUYUN
“Kimyasallar çok fazla kullanılıyor evlerde. Ancak kireç sökücü, yağ sökücüler, çamaşır suları, deterjanlar ve lavabo açıcıları tehlikeli kimyasallar sınıfına giriyor. Bu ürünlerin ambalajlarının üzerinde kullanım talimatları yazıyor ancak ev hanımları bunları genelde okumuyor.
Suyu döktükten sonra reaksiyon sonucu çıkan gazın da solunmaması gerekiyor. Bu tarz temizlik malzemeleri kullanılırken mutlaka maske ve koruyucu gözlük takılmalı. Bazı vatandaşlar da tuz ruhu ile çamaşır suyunu karıştırıyor ve bambaşka bir kimyasal ortaya çıkartıyor. Aşırı maruz kaldığında solunum yollarına zarar verir ve cildi tahriş eder, yanıklar dahi oluşturabilir.”
SICAK SU UZAKTAN DÖKÜLMELİ, ÖNLEMLER ALINMALI
Lavabo açıcı kullandıktan sonra sıcak suyun mutlaka uzaktan dökülmesi ve buharının solunmaması gerektiğini belirten Sayar, bilinmeyen markalardan da uzak durulmasını söyledi. Sayar, “Orada sıcak su ile tepkimeye girince tıkanıklık açılacak ancak suyun fışkırma ihtimali var. Bu yüzden su uzaktan dökülmeli” dedi. Merdiven altı üretimlerden de uzak durulması gerektiğini kaydeden Sayar, “Bu asit gözü kör edebilir, vücutta yanıklar oluşturabilir” sözlerini kullandı.
Kaynak: Sözcü
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