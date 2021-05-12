Lavrov, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD’li mevkidaşı Antony Blinken’in, bugünkü telefon görüşmesinde, iki ülke liderleri arasındaki olası görüşmenin organizasyonunu değerlendirdiği belirtildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, bugün Lavrov ve Blinken arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştiği belirtilerek, “Washington’un, Rusya-ABD Zirvesi’ni organize etme önerisi dahil önümüzdeki dönem için Rusya-ABD temaslarının programı değerlendirildi” ifadesine yer verildi.
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Sputnik'te yer alan habere göre görüşmede, iki ülkenin Arktik Konseyi kapsamındaki işbirliğine değinildiği belirtilen açıklamada, 20 Mayıs günü Reykjavik’te gerçekleşecek Arktik Konseyi dışişleri bakanları toplantısında, konsey dönem başkanlığının Rusya’ya geçeceği anımsatılırken, “Sergey Lavrov ve Antony Blinken, bu toplantı sırasında, ikili ilişkilerin temel konuları ile uluslararası gündemin ele alınacağı ayrı bir görüşme gerçekleştirme kararına vardı” dendi.
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