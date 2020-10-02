Lavrov ile Çavuşoğlu görüştü: Dağlık Karabağ’da iş birliği sinyalleri

02 Ekim 2020 Cuma, 10:05

Sergey Lavrov ve Mevlüt Çavuşoğlu telefonda Dağlık Karabağ gündemini görüştü. Rusya Dışişleri Bakanlığı, ikilinin Dağlık Karabağ'daki çatışmalar hakkında "iş birliği" konusunda mutabık kalındığını duyurdu. Görüşmeden sonra Rusya tarafından yapılan açıklamada, "İki taraf da koordineli hamleler de bulunacağını doğruladı" denilirken, "Türkiye de Rusya da Dağlık Karabağ'daki sorunun barışçıl diyalogla çözülmesi taraftarı" ifadeleri yer aldı.

SIKI BİÇİMDE KOORDİNE ETMEYE HAZIRIZ

Sputnik’te yer alan habere göre, Çavuşoğlu ve Lavrov Dağlık Karabağ'daki sorunun çözüm sürecinin barışçıl zemine döndürülmesi amacıyla Rusya ve Türkiye tarafından gerçekleştirilen eylemleri sıkı biçimde koordine etmeye hazır olduklarını söyledi. Görüşmede Lavrov, Çavuşoğlu'na Rusya, ABD ve Fransa liderlerinin ortak açıklaması da dahil olmak üzere AGİT Minsk Grubu eş başkanları tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Ankara'dan yapılan açıklamada, "Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmüştür. Görüşmede Ermenistan'ın saldırganlığı ele alınmıştır" denilmişti.