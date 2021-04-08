Lavrov’dan ABD açıklaması: ‘Karşılık verilecek’
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, katıldığı bir basın toplantısında, ABD’nin dostça olmayan her adımına karşılık verileceğini ifade etti.
Lavrov, Kazakistan’da katıldığı bir toplantıda ABD ile ilişkileri değerlendirdi. Rusya Dışişleri Bakanı, ABD'nin yeni yaptırımları uygulaması halinde ve Washington'un düşmanca hareketlerine devam etmesi durumunda Rusya'nın karşı adım atacağını söyledi.
Rus haber ajansı TASS’ta yer alan habere göre Lavrov, ‘Dostça olmayan tüm adımları not ediyoruz. Şu ana kadar yayınlanmış bir karar ve açıklamaya rastlamadım. ABD yönetiminin Rusya’nın düşmanca davranışlarının incelemesini bitirdiği şeklindeki haberleri okudum. Bu işi çabuk tamamlamışlar’ ifadelerini kullandı.
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