Lavrov ve Çavuşoğlu'ndan ABD'nin yaptırımlarına karşı işbirliği açıklaması
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile mevkidaşı Sergey Lavrov görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu. İkilinin ana vurgusu, ABD’nin Türkiye’ye karşı yaptırım uygulama kararına istinaden, askeri-teknik birliğini sürdürmek oldu.
ÇMevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Soçi'de görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. İkilinin ana vurgusu, ABD tarafından Türkiye’ye Rusya’dan S-400 aldığı gerekçesiyle uygulanmak istenen yaptırımlardı. Çavuşoğlu yaptığı açıklamada, "Bu yaptırım bizim egemenlik haklarımıza saldırıdır. Yaptırımlarla geri adım atmayacağımızı herkes bilir" dedi. Lavrov ise Lavrov, ABD’nin Türkiye’ye karşı yaptırım uygulama kararına istinaden, ‘hukuksuz yaptırımlara karşın Ankara ile askeri-teknik birliğini sürdüreceklerini’ söyledi.
LAVROV: HUKUKSUZ, YASA DIŞI BASKIYA KARŞI...
Rusya Dışişleri Bakanı, Rus yapımı S-400 savunma sistemi satın alması nedeniyle Türkiye’nin ABD’nin yaptırımları ile karşı karşıya olmasına istinaden ise şunları söyledi:
“Piyasa kurallarına uygun olmayan yöntemlerin yardımı ile açık bir biçimde Amerikan üreticilerin çıkarlarının lobisini yapan Washington tarafından uygulanan hukuksuz ve yasadışı baskıya karşın, Türk meslektaşlarımızın prensip olarak bu alanda işbirliğinin sürmesi isteğinde olmasına, Devlet Başkanı’nın (Vladimir Putin) da defalarca söylediği gibi değer vermekteyiz.”
"SPUTNİK V AŞISINDA HEDEF ORTAK ÜRETİM"
Çavuşoğlu, Rus yapımı koronavirüs aşısıyla ilgili "Türkiye, Sputnik V'i satın alacak mı?" sorusuna ise, "Pandemi döneminde Rusya ile iyi ilişkilerimiz oldu. Sputnik V aşısı konusunda sağlık bakanlarımız mutabakat imzaladı. Bazı bilgiler talep edildi ve sağlık bakanımız bu bilgilerin Rusya'dan geldiğini söyledi. Burada hedef sadece aşının alınması değil, Türkiye'de de ortak bir şekilde üretilmesidir" şeklinde yanıt verdi.
İKİLİDEN LİBYA'DA DURUM DEĞERLENDİRMESİ
Lavrov ve Çavuşoğlu yaptıkları açıklamada Libya'daki son duruma da değindi. Çavuşoğlu, Libya'da siyasizi çözümün devam ettiğini vurgulayarak, "Biz oraya hiçbir zaman sadece Türkiye'nin çıkarları için gitmedik. Libya'nın inşasında da çok önemli katkılarımız oldu. Bundan sonra herkesin çözüm için adım atması gerekiyor. Hafter'in bu yaklaşımda olmadığını gördük. Eğer bize yönelik bir tehdit oluşursa, biz gereğini yapmakta tereddüt etmeyiz" ifadelerini kullandı.
Lavrov ise "Libya ihtilafında her bir tarafın o kadar çok garantörü var ki, bunların sayısı azaltılmalı. Bir de uzlaşma sağlanması anlamında, Libya'da petrol ihracatının yeniden başlanması ve gelirin adil dağıtılması gerekiyor. Bu Libya halkının ortak zenginliğidir. NATO'nun gayrı meşru saldırısı 2011'de Libya'nın devlet yapısını çökertti" dedi.
Kaynak: Sputnik/AA
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