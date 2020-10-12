Lazio'dan Vedat Muric itirafı
Vedat Muric'i 17.5 milyon Avro+bonuslar karşılığında renklerine bağlayan Lazio’da sportif direktör Igli Tare’den flaş bir itiraf geldi
Fenerbahçe, yaz transfer döneminde Kosovalı golcüsü Vedat Muric’i, İtalya Serie A takımlarından Lazio’ya göndererek önemli bir gelirin sahibi oldu. Sarı-lacivertli ekip, Muric’in yerini ise Samatta ve Papiss Cisse ile doldurdu.
Öte yandan Kosovalı yıldızı renklerine bağlayan İtalyan ekibi Lazio, bu transferden oldukça memnun.
“PANDEMİ OLMASA MURIC’İ BU FİYATA ALAMAZDIK”
Vedat Muric'i 17.5 milyon Avro+bonuslar karşılığında renklerine bağlayan
Lazio’da sportif direktör Igli Tare’den flaş bir itiraf geldi.
Tare, “Eğer
pandemi dönemi olmasaydı, Vedat’ı bu rakama alamazdık. Belki de
hiç alamazdık. Onun Lazio forması giymesinde koronavirüsün
payı büyük” ifadelerini kullandı.
26 yaşındaki golcü oyuncu, sarı-lacivertli takımla çıktığı 36 maçta 17 gol atarken 7 de asist yaptı.
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