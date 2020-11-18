Lazio'nun Yusuf Yazıcı planı

İtalyan devi Lazio Milinkovic-Savic'in satılması halinde Yusuf Yazıcı'yı kadrosuna katmayı planlıyor.

cumhuriyet.com.tr
18 Kasım 2020 Çarşamba, 18:06
Lazio'nun Yusuf Yazıcı planı
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UEFA Avrupa Ligi'nde art arda yaptığı hattrickler ile adından söz ettiren Yusuf Yazıcı Lazio'nun radarına katıldı. Lazio yıldız futbolcusu Milinkovic-Savic'i satması halinde yerini Yusuf Yazıcı ile doldurmayı planlıyor. 


Yusuf Yazıcı 2019'da 17.5 milyon Avro bonservis bedeli karşılığında Trabzonspor'dan Fransa'nın Lillie takımına transfer olmuştu.


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