Lebron James, Cedi Osman'ın evlilik teklifi teklifini kutladı
Evlilik teklifini sosyal medyadan paylaşan Cedi Osman, Lebron James tarafından kutlandı.
Türkiye'yi Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) temsil eden milli basketbolcu Cedi Osman, dizi oyuncusu Ebru Şahin'e Kapadokya'da evlilik teklif etti.
NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi, Kapadokya'ya birlikte geldiği dizi oyuncusu Ebru Şahin'e peribacaları arasında evlilik teklifinde bulunduğuna dair fotoğrafları sosyal medya hesabından "Evet dedi" notuyla paylaştı.
Gönderiyi birçok kişiden tebrik mesajları gelirken, Cedi Osman'ın Clevland Cavaliers'den eski takım arkadaşı, dünyaca ünlü basketbolcu Lebron James de çifti tebrik etti. James yorumunda "Tebrikler adamım, güzel şey" yorumunda bulundu. Cedi Osman ise "Teşekkür ederim Kral, evet öyle" cümlelerini kullandı.
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